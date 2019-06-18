كمال “البوشي” يخضع للتحقيق في قضية الامتيازات

يخضع ، في هذه الأثناء، كمال شيخي المدعو “البوشي”، للتحقيق حول قضية الامتيازات، والتي ورد فيها ذكر اسم ابن تبون وسائق الهامل، بمحكمة سيدي امحمد في العاصمة.

وسيضع قاضي التحقيق بالغرفة التاسعة، “البوشي”، في مواجهة مباشرة مع سائق اللواء هامل.

ويتابع “البوشي” المتواجد رهن الحبس الاحتياطي، رفقة 12 متهما آخرا في أربعة ملفات من بينها قضية تهريب الكوكايين الذي”لم يبرمج بعد”.

للإشارة،كان وزير العدل السابق،قد كشف أن التحقيق في قضية حجز أكثر من 700 كغ كوكايين،بميناء وهران أثبت تورط أشخاص آخرون.

وأضاف أن التحقيق الابتدائي أفضى إلى تقديم أشخاص بتهمة الفساد وتلقي مزايا مقابل تسهيلات للمتورط الرئيسي.