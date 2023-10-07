كمال بداري: نص تنظيمي جديد يضمن عملية توظيف حاملي الدكتوراه

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم السبت، عن نص تنظيمي جديد سيصدر قريبا يضمن عملية توظيف حاملي الدكتوراه.

وقال الوزير أن القطاع عرف منذ 2020 فقزة نوعية فيما يخص عملية التوظيف. حيث تم لأول مرة منذ الاستقلال توظيف 8 آلاف دكتور حامل للماجستير والدكتوراه. من فئة البطالين.كما سيتم توظيف خلال هذا الشهر والشهر المقبل ألف و904 أستاذ استشفائي، و196 أستاذ بحث.

وأضاف الوزير أنه خلال الثلاث السنوات الماضية. تم توظيف أكثر من 33 ألف أستاذ في مصاف الأستاذية. منهم 2500 أستاذ تم توظيفهم في ال6 أشهر الأولى من السنة الجارية.

وقال الوزير أن عملية التوظيف هذه التي تعرفها الجزائر، تعتبر الأولى من نوعها ، حتى أنه في دول الجوار لا تستطيع أي دولة القيام بعملية توظيف مثل هذه يضيف الوزير.

وقال الوزير في ذات السياق، أنه بالنسبة للميزانية المخصصة لعملية التوظيف تم تخصيص أكثر من 14 مليار دينارجزائري. بالنسية لفئة الموظفين البطالين الحاملين للماجستير والدكتوراه. و5 مليار دينار بالنسبة للموظفين داخليا.