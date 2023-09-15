كمال بداري وياسين وليد ممثلين للرئيس تبون في أشغال قمة 77 +الصين

يشارك وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، و ياسين وليد، وزير إقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ممثلين لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وذلك في قمة مجموعة77 +الصين، يومي 15 و16 سبتمبر 2023، والمقامة في العاصمة الكوبية هافانا.

ويحضر هذه القمة رؤساء دول وحكومات مجموعة السبع والسبعين زائد الصين، ومشاركة الأمين العام للأمم المتحدة. أنطونيو غوتيريش، تحت شعار تحديات التنمية الحالية: دور العلم والتكنولوجيا والابتكار.

وعلى مدار يومين، يجتمع المشاركون في القمة لمناقشة مجموعة من المواضيع والقضايا المتعلقة بالتنمية، على غرار دور العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

بالإضافة إلى التحديات التي تواجه الدول النامية في تحقيق التقدم العلمي والتكنولوجي، كما يتباحث المشاركون في هذه القمة مشكلات تتعلق بتداعيات وباء كورونا، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.

وتقلبات الأسواق، والتضخم، وأعباء الديون، وتغير المناخ، والتوترات والصراعات الجيوسياسية التي تنشأ في مناطق متعددة من العالم.