كمال بداري يعزي في وفاة سائق حافلة النقل الجامعي لولاية بومرداس

قدّم وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري تعازيه لعائلة سائق حافلة النقل الجامعي لولاية بومرداس “.عمي ابراهيم”إثر حادث انحراف حافلته عن مسارها.

وجاء في الصفحة الرسمية لحساب الوزير على منصة الفايسبوك” ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة سائق حافلة النقل الجامعي لولاية بومرداس عمي ابراهيم.وبهذا المصاب الجلل نتقدم بأخلص التعازي للعائلته الكريمة سائلين المولى عز وجل، الرحمة للفقيد والصبر والسلوان للأهل والأقارب”.