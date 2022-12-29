قناة النهار كمال بلجود: الجزائر تسعى إلى شراء 15 طائرة جديدة والمفاوضات ستنطلق قريبا بقلم النهار أونلاين نشر في 29 ديسمبر 2022 - 22:09 شارك غرِّد أرسل 48 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/Pg6T4 اقرأ أيضا عمر ركاش: تم تسجيل 434 مشروع إستثماري منذ الفاتح نوفمبر إلى يومنا هذا قناة النهار 21 ديسمبر شاهدوا.. ملعب ميلود هدفي بوهران قبل أيام من انطلاق الشان قناة النهار 26 ديسمبر تراجع في منتوج الحمضيات.. والأسعار عند مستوى ال 150 دج للكيلوغرام بالشلف قناة النهار 21 ديسمبر تساؤلات: الأمراض الحديثة .. هذه هي التقنيات الجديدة للكشف عنها قناة النهار 17 ديسمبر ضيوف" the weeknd show" يتمنون فوز الأرجنتين بكأس العالم ضد فرنسا قناة النهار 15 ديسمبر طالع هابط: سوق سوريكال بباب الزوار في العاصمة يغرق في النفايات قناة النهار 27 ديسمبر أزمة مياه الشرب ... عندما تعجز البلديات عن تسيير أهم مورد بسكيكدة قناة النهار 23 ديسمبر نصر الدين قمريش: الدولة أعطت كامل الإمكانيات لإنجاح "الشان" والمشكل يبقى في الكفاءات والترويج قناة النهار 24 ديسمبر ملعب 19 ماي 1956 بحلته الجديدة جاهز لمباريات محليي الخضر والشان قناة النهار 12 ديسمبر دلال خير: شاب أصيب بشلل نصفي إثر حادث خطير غير حياته قناة النهار 23 ديسمبر