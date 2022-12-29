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قناة النهار

كمال بلجود: الجزائر تسعى إلى شراء 15 طائرة جديدة والمفاوضات ستنطلق قريبا

بقلم النهار أونلاين
كمال بلجود: الجزائر تسعى إلى شراء 15 طائرة جديدة والمفاوضات ستنطلق قريبا
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