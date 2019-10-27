كمال بلجود: “توزيع أكثر 57 ألف شقة بمختلف الصيغ بداية من الفاتح نوفمبر”

وزير السكن والعمران والمدينة بلجود:

“عملية توزيع المساكن ستمتد إلى غاية 7 نوفمبر وتمس 48 ولاية”

أكد وزير السكن والعمران والمدينة، كمال بلجود، خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى ولاية سعيدة، أنه سيتم توزيع 57364 وحدة سكنية بمختلف الصيغ عبر مختلف ولايات الوطن.

وذلك إلى غاية 7 نوفمبر القادم، مضيفا أن الدولة الجزائرية عازمة على استكمال كل البرامج السكنية

وتوزيعها على مستحقيها مع الشروع في منح إعانات مالية للمستفيدين من التجزئات العقارية الاجتماعية لمواطني الهضاب العليا والجنوب.

وقد تقرر منح 100 مليون لمستفيدي الجنوب و70 مليون سنتيم لمستفيدي الهضاب العليا، وذلك تنفيذا

للمرسوم التنفيذي الصادر بتاريخ 28 -09-2019، القاضي بمنح إعانات مالية للمستفيدين من القطع الأرضية

التي ستمكنهم من إنجاز مساكنهم مع تكفل الدولة بأشغال التهيئة الحضرية.

كما ركز وزير السكن والعمران والمدينة على ضرورة احترام الجودة والنوعية لإنجاز مختلف البرامج السكنية والمرافق العمومية.

للعلم، فقد أشرف وزير السكن بقاعة المؤتمرات الجديدة بحي البرج في سعيدة، على تسليم مقررات الاستفادة لبعض المواطنين.

على أن تستكمل ذات العملية لتشمل 2214 مستفيد من مختلف الصيغ السكنية، منها 436 وحدة سكنية

عمومية إيجارية و32 وحدة سكنية بصيغة الترقوي المدعم و509 وحدة سكنية للبيع بالايجار «عدل» و523

قطعة أرضية و514 إعانة مالية ريفية، داعيا إلى حرص الدولة الجزائرية على زرع البسمة على شفاه المواطنين، الذين هم بحاجة ماسة لضمان العيش الكريم.