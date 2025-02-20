كمال بوشامة سفيرا جديدا لدى لبنان

قدّم كمال بوشامة، صبيحة اليوم، أوراق اعتماده إلى رئيس الجمهورية اللبنانية، العماد جوزاف عون. وذلك بصفته سفيرا مفوضا فوق العادة للجزائر بلبنان.

ووفقاً لصفحة سفارة الجزائر بلبنان على فيسبوك، أعرب السفير كمال بوشامة، عن عميق سعادته بتوليه هذه المهام الدبلوماسية بدولة لبنان الشقيقة.

كما أكد بوشامة استعداده لتعزيز أواصر التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات. بما يخدم مصالح الشعبين ويساهم بتقوية الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمعهما، وكذا النهوض بعلاقات التعاون بين البلدين.