كمال حسينة: “عازمون على العودة بنتيجة ايجابية من ليبيا”

أكد رئيس مجلس ادارة اتحاد العاصمة، كمال حسينة، عزم فريقه على العودة بنتيجة ايجابية من ليبيا، في مواجهة أهلي بن غازي، ضمن كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وصرح حسينة، للإذاعة الوطنية: “الأجواء جيدة، وجدنا كل الظروف ملائمة، وكل تركيزنا حاليا هو تحقيق الفوز في هذه المباراة”.

كما أضاف: “المدرب، واللاعبون واعون بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم في هذه المباراة، والكل عازم على تحقيق نتيجة ايجابية”.

وتابع كما حسينة: “مباراتنا الأخيرة أمام بارادو، أثرت نوعا ما على الفريق، لكننا عازمون على العودة بقوة في ليبيا”.