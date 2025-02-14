كمال داود أمام القضاء الفرنسي

فتحت العدالة الفرنسية، أمس الخميس، ملف قضية الكاتب الفرنكو - جزائري، كمال داود، صاحب جائزة “غونكور 2024” الأدبية، عن روايته “حوريات”.

وجاء هذا، بعد اتهامه وزوجته في الجزائر، بـ”سرقة الحياة الخاصة” للشابة “سعادة عربان” التي عانت من ويلات المأساة الوطنية إبان العشرية السوداء. واستغلال قصتها في عمله الأدبي.

ووفقاً لما كشفته صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، فقد تم رفع دعوى قضائية ضد الكاتب كمال داود. بتاريخ أمس الخميس 13 فيفري 2025، في فرنسا. بتهمة المساس وعدم احترام الحياة الخاصة للسيدة سعادة عربان.

وأكد المصدر ذاته بأن محضرا قضائيا سلّم داود بلاغا بالمثول أمام محكمةٍ بباريس يوم 7 ماي المقبل. بينما كان الكاتب في جلسة إهداء روايته “حوريات” بمنطقة جيروند. في جنوب غرب فرنسا.

واتهمت عربان، كمال داود بـ “سرقة قصة حياتها” وتوظيفها في روايته “حوريات”. التي نال عنها جائزة “غونكور” الأدبية الراقية في فرنسا، بتاريخ 4 نوفمبر 2024.

وبتاريخ 18 نوفمبر من سنة 2024، قبلت المحكمة الابتدائية لوهران إيداع ملف دعوى قضائية لـ “سعادة عربان” ضد الروائي كمال داود، التي تتهمه، رفقة زوجته بصفتها أخصائية أمراض نفسية، كانت متابعة لحالة سعادة منذ 2015 بـ”انتهاك الحياة الشخصية وإفشاء السر الطبي”، من خلال روايته.

وسبق لمحامية الضحية، فاطمة الزهراء بن براهم، أن كشفت أنه تم رفع قضيتين اثنتين على مستوى المحكمة الابتدائية لوهران.، تتعلق الأولى “بإفشاء السر المهني” الذي تتورط فيه زوجه كمال داود بصفتها طبيبة الضحية.