كمال رزيق: سأتخلى عن لقب معالي الوزير.. ونتائج عملنا ستظهر بعد 6 أشهر

تسلم اليوم رسميا كمال رزيق منصبه كوزير للتجارة من الوزير السابق سعيد جلاب.

ووجه كمال رزيق، خلال مراسم تسليم المهام، شكره لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ووزير الأول على الثقة التي وضعاها فيه من خلال تعيينه في هذا المنصب.

وأكد رزيق بأن عملا كبيرا ينتظره هو و الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية مشيرا إلى أنه سيعمل معه ومع كل إطارات الوزارة كفريق واحد

وفي ذات السياق، أكد رزيق بـأنه سيعمل على إظهار نتائج عمله وعمل الوزارة بصفة عامة خلال 6 أشهر المقبلة على أقصى تقدير

وأضاف الوافد الجديد على رأس وزارة التجارة أنه سيتم معالجة الملفات بثقافة دولة و سيعمل على تشكيل فريق عمل موحد.

و أشار ذات المتحدث، إلى أن المنطقة الإفريقية منطقة مهمة جدا وسيتم العمل على الدخول إلى هذه السوق فضلا عن المشاكل التي تعيشها السوق الداخلية ومشكل المخابر.

وأضاف رزيق بأن إطارات هذه الوزارة هم من سيصنعون مستقبلها مشيرا إلى أنه ستعين بالوزير السابق سعيد جلاب أين قال له ممازحا “ماتغلقش التيليفون يا جلاب”

وكما قال كمال رزيق أنه سيتخلى عن لقب معالي الوزير اقتداءً برئيس الجمهورية الذي تخلى عن لقب الفخامة، أين دعا الصحفيين وإطارات الوزارة بمناداته بأستاذ أو أي شيء آخر

من جهته وجه الوزير المنتدب للتجارة الخارجية عيسى بكاي شكره للرئيس على الثقة التي وضعها في،ه متمنيا أن يكون في حجم المسؤولية

بالموازاة مع ذلك قال جلاب، إن التجارة هي قطاع حساس يخص 45 مليون مستهلك و المتعاملين، وهو في وسيط التنسيق بين كل القطاعات وهي نقطة التقاء الاقتصاد الجزائري أين قال بأنه تم الحديث إلى الوزراء الجدد حول الملفات الكبرى.

وأضاف جلاب بأنه تم الحديث حول المنطقة الحرة الإفريقية والإستراتيجية الوطنية للتصدير خارج المحروقات التي تمتد على 5 سنوات.

وختم جلاب حديثه بالقول أنه تناقش مع الوزراء الجدد حول السوق الداخلية التي تحتاج للتنظيم والتحكم في الوفرة و الأسعار، بالإضافة إلى الدفع الإلكتروني و كذا المخابر حتى تكون صحة المستهلك أولوية، بالإضافة إلى إشراك الجمعيات في السياسة التجارية،كما أكد في أنه سيبقى في خدمة القطاع