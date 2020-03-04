كمال رزيق: مؤسسة معروفة تستعمل حبوب جافة منتهية الصلاحية في نشاطها

شكر وزير التجارة كمال رزيق مديرية التجارة لولاية البويرة لضبطها لمؤسسة معروفة تستعمل حبوب جافة منتهية الصلاحية في نشاطها وبكميات كبيرة.

وتسائل الوزير كيف تكون الحملة ضده بعد اعلان مدير التجارة لتيزي وزو ومدير التجارة للبويرة على ما تم اكتشافه أثناء رقابتهم وحماية المستهلك.

واردف الوزير: هدية للذين لا يريدون أن يعرف المواطن ماذا كانت هذه المؤسسات الكبرى توكله ولكي تحمي البارونات القوية التي كانت تلعب بصحة المستهلك بدون حسيب ولا رقيب.

وقال هذه الجزائر الجديدة تشتغل في صمت لكن عندما يأتي الصيد الثمين تعلم شعبها الكريم بما تقوم به و لكشف بقايا العصابة، ولا نخاف في الله أي شخص.

وطالب الوزير من جميع المدراء الولائين والجهوية القيام بندوات صحفية لابلاغ المواطن على العمليات التي تقوم بها الإدارة التجارية خاصة ما تعلق بحماية المستهلك صحيا.

وقال الوزير ان حماية المستهلك خط أحمر لن نتسامح معه مهما كان الشخص او المؤسسة المرتكبة للجرم.