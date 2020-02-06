كمال رزيق: مقترح لرفع هامش الربح لموزعي الحليب على طاول الوزير الأول

كشف وزير التجارة كمال رزيق، اليوم، عن مقترح لرفع هامش الربح لموزعي الحليب تم تقديمه للوزير الأول.

واضاف رزيق على امواج الاذاعة الوطنية، أن مقترح مصالحه المتعلق برفع هامش الربح لبائعي الحليب سيدرسه مجلس وزاري.

وقال ان وزارة تتحمل أعباء الأرباح المقدرة بقيمة 3.2 مليار دينار لمدة ثلاث سنوات إلى غاية الانتهاء من مسألة تصويب الدعم الاجتماعي وتحويله إلى دعم مباشر.

وشدد رزيق على أن النظرة التي تسير بها حكومة تبون تعتبر معركة حقيقية لتنفيذ مطالب وتطلعات الحراك الشعبي.

وقال ان مصالحه تحصلت على معطيات بخصوص الملبنات، في إطار محاربة مافيا الحليب، ستقدمها إلى المصالح المختصة.

وأكد رزيق انه سيتم تطبيق قوانين الجمهورية على كل ملبنة تورطت في تحريف البودرة، مؤكدا أن المعطيات لدى مصالحه التي ستقوم بعمليات حسابية وكل ملبة تقوم بهذه الحماقة عليها تحمل مسؤوليتها.

وقال انه تم وضع خطة عمل بالتشاور مع الوزير الأول للقضاء على ظاهرة المضاربة بالأسعار، حيث سيشهد شهر رمضان لهذه السنة لأول مرة منذ الاستقلال، “الصولد” استثنائيا خارج موسمه ويخص هذا “الصولد” المواد الغذائيةالأواني الخضر والفواكه الملابس وكل ما يحتاجه المواطن في رمضان.

واضاف ان الوزارة سطرت برنامجا للبيع التفاضلي ومعارض ستنظمها غرفة التجارة والصناعة خلال شهر رمضان، عبر 48 ولاية تختص بالتسويق للمنتوج الوطني دون سواه.

وأعلن زروق عن ورشة لمراجعة النصوص القانونية وإلغاء المشاكل التي أثارها المتعاملون الاقتصاديون، بخصوص إشكالية التصدير.

وأكد أن الجزائر ستدخل جميع أسواق العالم باستثناء الكيان الصهيوني، والأولوية للسوق الإفريقية والعربية.