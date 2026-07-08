كمال رزيق يتابع تقدّم مشروع “بلدنا الجزائر”

ترأس وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، اجتماع عمل خُصص لمتابعة تقدم مشروع الاستثمار الذي تنجزه شركة “بلدنا الجزائر”.

الاجتماع جرى بحصور رئيس مجلس ادارة ”بلدنا الجزائر”، علي جاسم علي يوسف العلي، والمدير العام للصندوق الوطني للاستثمار، صالح لعبني. وممثلي مختلف القطاعات الوزارية والهيئات المعنية بالمشروع.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار التنسيق بين مختلف المتدخلين، قصد تسريع وتيرة تنفيذ المشروع، بما يضمن تجسيده وفق الآجال المحددة.

وهذا تنفيذاً لتوجيهات السلطات العليا للبلاد الرامية إلى مرافقة الاستثمارات الاستراتيجية وتعزيز الأمن الغذائي.