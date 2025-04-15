كمال رزيق يتسلم مهامه على رأس وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات

تسلم كمال رزيق، اليوم الثلاثاء، مهامه وزيرا للتجارة الخارجية وترقية الصادرات، خلفا للسيد محمد بوخاري الذي عينه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس الإثنين، رئيسا للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وجرت مراسم تسليم واستلام المهام بمقر الوزارة بحضور إطاراتها وممثلي مؤسسات تحت الوصاية.

وفي كلمة له بالمناسبة، تقدم رزيق بشكره إلى رئيس الجمهورية على تجديد الثقة في شخصه لإدارة قطاع التجارة الخارجية وترقية الصادرات. مؤكدا التزامه بتطبيق خارطة الطريق التي سطّرها رئيس الجمهورية لهذا القطاع.

كما أشاد رزيق بالمجهودات التي بذلها بوخاري على رأس الوزارة وهنأه بمنصبه الجديد، متعهدا بـ”مواصلة العمل مع إطارات الوزارة وبالتنسيق. الوثيق مع جميع القطاعات لتحقيق الأهداف التي تم تسطيرها”.

وكان رزيق قبلها يشغل منصب مستشار رئيس الجمهورية مكلف بالتجارة والتموين والمراقبة والاستيراد والتصدير.

وسبق رزيق الذي يحمل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية من جامعة الجزائر. أن تولى وزارة التجارة وترقية الصادرات في الفترة الممتدة بين جانفي2020 ومارس 2023.