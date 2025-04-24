كمال رزيق يستقبل مسؤولا بالمفوضية الأوروبية لبحث التعاون الاقتصادي

استقبل وزير التجارة الخارجية وترقيةالصادرات. كمال رزيق، اليوم الخميس، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج في المفوضية الأوروبية، ستيفانو سانينو.

وتناول هذا القاء، الذي جرى بمقر الوزارة. بحضور سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر، دييغو ميادو باسكوا، “سبل تعزيز التعاون الاقتصادي. والتجاري بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، بما يواكب تطلعات الجانبين ويعزز الشراكة الاستراتيجية”