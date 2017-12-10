كمال سعودي:”قرباج لوكان نجبدلو خرايبو.. مايزيدش يبان”

فتح مُسير نصر حسين داي كمال سعودي النارعلى رئيس الرابطة الوطنية المُحترفة لكرة القدم قرباج مُهددا إياه بكشف المستور.

وذلك خلال نزوله ضيفا على برنامج “ستاد النهار” اليوم الأحد، وقال سعودي أنه يُفضل الصمت إحتراما لعائلة قرباج.

“لن أرد على قرباج إحتراما لعائلته وللمسؤولين عن الرياضة الجزائرية وللشعب الجزائري”.

وأضاف سعودي:” أقول لقرباج أن حديثك عني بتلك الطريقة يُعبرعن مستواك الثقافي الضعيف”.

وذهب مُسير “النصرية” إلى أبعد من ذلك عندما قال:”لو أكشف خبايا قرباج الذي يعرفها العام والخاص فسيستقيل مُباشرة ويُغادر منزله فورا”.

ودافع سعودي عن وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي واصفا إياه بالرجل الذي يسعى إلى خدمة كرة القدم الجزائرية.