كمال سيدي السعيد ووزير الاتصال يترأسان لقاءً مع مديري القنوات التلفزيونية المعتمدة

ترأس كمال سيدي السعيد المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالمديرية العامة للاتصال، ومحمد مزيان وزير الاتصال، لقاءً مع مديري القنوات التلفزيونية المعتمدة.

وحسب بيان مصالح رئاسة الجمهورية، فإن اللقاء جاء بطلب من القنوات التلفزيونية الخاصة المعتمدة. وتم خلاله تناول الآليات التقنية للتكيف مع القانون العضوي للإعلام وقانون السمعي البصري الجديدين.

كما تم طرح وجهات النظر والانشغالات المختلفة من أجل انتقال سلس في تنفيذ محتوى القوانين.

وحضر اللقاء إطارات من المديرية العامة للاتصال، وكذا مدراء المؤسسات والهيئات العمومية في مجال الاتصال والسمعي البصري.