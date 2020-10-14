كمال عبد السلام: “في المباريات التحضيرية النتيجة غير مهمة”

أبدى المدير الرياضي لشبيبة القبائل، كمال عبد السلام، رضاه عن مردود فريقه أمام نجم مقرة، معتبرا أن النتيجة غير مهمة.

وصرح عبد السلام، للصفحة الرسمية للفريق: “أهنئ اللاعبين على مردودهم في أمام نجم مقرة، خاصة وأنهم قدموا مجهودات كبيرة”.

وأضاف: “تلقينا هدف في الشوط الأول من المباراة، بسبب سوء تفاهم بين حارس المرمى والمدافع، لكن اللاعبين بقو محافظين على تركيزهم”.

وأردف: “كان بإمكاننا العودة في النتيجة، بالنظر لعدد الفرص السانحة التي خلقناها، لكن يبقى أن النتيجة ليست مهمة في المباريات التحضيرية”.

وتابع كمال عبد السلام: “أتوقع أن يقدم الفريق مردود أفضل في المباراة التحضيرية المقبلة، التي ستجمعنا بأولمبي المدية”.