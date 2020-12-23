كمال لافي: “في حال منعنا من لعب المباراة القانون سيأخذ مجراه”

الرياضة
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كمال لافي: “في حال منعنا من لعب المباراة القانون سيأخذ مجراه”
بقلم كريم.تيغرمت

تحدث رئيس وفاق سطيف، كمال لافي عن احتمال عدم إجراء مباراتهم، أمام النهضة التشادي، ضمن الدور الثاني من كأس الكاف.

وصرح كمال لافي، للصفحة الرسمية للوفاق: “نحن تنقلنا إلى التشاد من أجل لعب مباراة الذهاب من كأس الكاف أمام فريق النهضة التشادي، وليس من أجل السياحة”.

وأضاف: “سنتنقل إلى الملعب كما تنص عليه القوانين، وفي حال غلق الأبواب في وجهنا مجددا، ومنعنا من خوض اللقاء، القانون سيأخذ مجراه”.

وتابع رئيس وفاق سطيف كمال لافي: “في حال عدم إجراء المباراة، محافظ اللقاء، ورباعي التحكيم سيطبقون القانون”.


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