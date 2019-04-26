كمال مصباح: ” الحكم دوّن إقتحام أنصار مقرة أرضية الميدان حاملين الأسلحة البيضاء”

دافع رئيس لجنة الإنضباط “كمال مصباح” عن قراره بخصم 4 نقاط من رصيد فريق نجم مقرة بعد الأحداث التي عرفتها مباراة هذا الأخير أمام مولودية سعيدة.

ونزل “كمال مصباح” ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة صبيحة اليوم الجمعة، أين تحدث عن العقوبة التي تعرض لها فريق نجم مقرة قائلا:

” تلقينا تقرير الحكم ومحافظ اللقاء..وللأسف كان تقريرا أسودا، بالرغم من أن المباراة إنتهت بشكل عادي، لكن مباشرة بعد إعلان الحكم عن نهاية اللقاء كان هناك حوالي 2000 مناصر إقتحموا أرضية الميدان مرفوقين بالسلاح الأبيض”

“القانون واضح وتنص المادة 70/4 أنه إذا كانت هناك إصابات خطيرة من طرف اللاعبين، سيتم إحتساب هزيمة الفريق لذلك قمنا بسحب نقطة التعادل، وخصمنا ثلاث نقاط أخرى، بدون منح النقاط الثلاث للفريق الخصم ، وبذلك فإن فريق مولودية سعيدة لا يمكنه الإستفادة من ثلاث نقاط”.