كمال مصباح: ” تحفيز اللاعبين من جهة خارجية ممنوع في الجزائر”

أكد رئيس لجنة الإنضباط كمال مصباح أنه سيدرس ملف أمل بوسعادة عقب إبعاد رئيس النادي 9 لاعبين أساسيين، قبل مواجهة وداد تلمسان.

ونزل “كمال مصباح” ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة صبيحة اليوم الجمعة أين تحدث عن العقوبة التي تعرض لها فريق نجم مقرة قائلا:

“تحفيز اللاعبين مادية من جهة خارجية ممنوعة، و بإمكاننا التدخل في قضية بوسعادة في حال تأكد غياب اللاعبين الأساسين في الجولات الخمسة الأخيرة من البطولة”.

وكان رئيس أمل بوسعادة قد إتهم لاعبيه بأنهم تلقوا تحفيزات مالي من طرف فريقي نجم مقرة، وإتحاد بسكرة، وهو ما دفعه لإستبعادهم من مواجهة وداد تلمسان.