كمال مصباح: “تخفيض عقوبة بن يوسف جاء تماشيا مع القوانين الجديدة للفيفا”

تحدث رئيس لجنة الانضباط، كمال مصباح، عن تخفيض عقوبة اللاعبين المعاقبين في قضية تناول مواد محظورة، على غرار بن يوسف.

وصرح كمال مصباح، للإذاعة الوطنية: “الفيفا قامت بتعديل عقوبة اللاعبين الذين تأكد تعاطيهم لمواد محظورة، من 4 سنوات، إلى 3 أشهر، مع ضرورة تلقي اللاعب للعلاج اللازم”.

وأضاف: “المكتب الفيدرالي أخطر لجنة الانضباط بهذه القوانين الجديدة، من أجل اتخاذ قرار بخصوص اللاعبين الذين سبق معاقبتهم في هذا السياق”.

وتابع: “الياس بن يوسف، قدم طلبا كتابيا لتخفيض عقوبته، واستوفى الشروط الضرورية، ما دفعنا لتخفيض عقوبته من 4 سنوات، إلى 3 أشهر نافذة”.

وختم رئيس لجنة الانضباط، كمال مصباح: “هشام شريف الوزاني، استفاد من تخفيض العقوبة في محكمة لوزان، يبقى اللاعب الأخير وهو نايلي، الذي لم يقدم إلى حد الآن طلب تخفيض عقوبته”.