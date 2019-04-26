كمال مصباح : ” عرامة رفض المثول أمام لجنة الإنضباط وعقوبته كاننت قانونية”

أكد رئيس لجنة الإنضباط “كمال مصباح” أن معاقبة المناجير العام لفريق شباب قسنطينة كانت في إطار قانوني، عقب التصريحات النارية التي أدلى بها في أحد البلاطوهات.

ونزل “كمال مصباح” ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة صبيحة اليوم الجمعة أين تحدث عن العقوبة التي فرضت على رئيس شباب قسنطينة قائلا:

“إذا كانت التصريحات في البلاطو خارج المباريات، فغنه بإمكان الفاف أن تراسل لجنة الإنضباط..وهذا ما حدث مع قضية المناجير عرامة الذي أدلى بتصريحات خطيرة، وقمنا بمعاقبته مؤقتا”.

وأضاف: “عرامة رفض المثول أمام لجنة الإنضباط يوم الإثنين، وقدمنا له إستدعاء ثاني يوم الإثنين المقبل…الآن يمكنه الدخول إلى المنصة الشرفية، لكنه لا يمكن الدخول إلى غرف تغيير الملابس، وفي حال وصول تقارير حول دخول مسير معاقب إلى غرف تغيير الملابس ، سيتعرض للإقصاء مدي الحياة من كل المنافسات الرياضية”

وإختتم حديثه قائلا: ” عرامة لا يمكنه حضور الجمعية العامة للفاف، لننا أرسلنا قائمة للمسييرين المعاقبين الذين لا يمكنهم الحضور”.