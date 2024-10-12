قناة النهار كمال مهوي: إبراهيم مازة لاعب ممتاز ولازم يكون أساسي رغم صغر سنه وما نخليهش عامين كيما بن ناصر” بقلم الجزائر نشر في 12 أكتوبر 2024 - 23:24 ستاد النهار شارك غرِّد أرسل 8 0 رابط دائم : https://nhar.tv/SJFMf اقرأ أيضا معا لبكالوريا 2025: البرنامج السنوي لمادة التسيير المحاسبي والمالي قناة النهار 12 أكتوبر طالع هابط : ثانوية بسكيكدة لم تسلم لحد الأن بسبب تقصير السلطات والأولياء مستاؤون قناة النهار 29 سبتمبر صريح جدا / التابعة والعين .. هذه هي الأشياء التي يملكها الجزائري ويحسده عليها الآخرين ! قناة النهار 05 أكتوبر طالع هابط : شاهد الحالة الكارثية لإقامة جامعية بالأغواط .. كاااااارثة قناة النهار 29 سبتمبر تربية : هذه هي المهن المفضلة عند جيل المستقبل .. التلاميذ يرفعون سقف الطموح قناة النهار 23 سبتمبر جزائريون: النصب والاحتيال الإلكتروني .. منصات وهمية لتنظيم رحلات سياحية قناة النهار 30 سبتمبر تربية : بعد قرار تحويلهم .. تلاميذ مدرسة المجاهد محمد ملول بالسحاولة متخوفون قناة النهار 25 سبتمبر جزائريون : بأسلوب خاص .. الأخوان أمير و وسيم يصنعان الحدث قناة النهار 23 سبتمبر عبد القادر جريو :"المهرجان ماشي تاع البريستيج .. جبنا مختصين في البودكاست وفنانين عندهم مصداقية" قناة النهار 10 أكتوبر 39 درجة مرتقبة يومي الأحد والإثنين بوسط وغرب البلاد قناة النهار 12 أكتوبر