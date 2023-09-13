كمال مولى: الرئيس تبون اتخذ قرارات مهمة لفائدة المتعاملين الاقتصاديين

أكد رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري, كمال مولى, اليوم الاربعاء, أن رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, قد اتخذ قرارات مهمة لفائدة المتعاملين الاقتصاديين ومن أجل حل مشاكلهم.

وعقب استقبال الرئيس تبون لأعضاء المكتب الموسع لمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، شكر كمال مولى رئيس الجمهورية. على هذا اللقاء الجد مهم, مبرزا أنه جاء بعد التقارير التي قدمها المجلس للرئيس تبون.

وأضاف ذات المتحدث، أنه خلال هذا اللقاء تم التطرق الى عدة مسائل, منها المشاكل التي تواجهها المؤسسات الاقتصادية.

كما أبرز أن رئيس الجمهورية كان قد اتخذ قرارات مهمة لتسهيل نشاط المتعاملين الاقتصاديين وحل مشاكلهم.

واوضح أن مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري “يبقى دائما وأبدا في خدمة البلاد والاقتصاد والشعب.

وحضر هذا اللقاء كل من الوزير الأول،أيمن بن عبد الرحمان، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، النذير العرباوي، وزير المالية، لعزيز الفايد، وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، والمدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش.