كمال مولى: تطرقنا مع الرئيس إلى قضايا اقتصادية متنوعة

كشف رئيس مجلس تجديد الإقتصاد الجزائري، كمال مولى، أن استقباله من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رفقة وفد من المجلس أتاح التطرق إلى عدة قضايا اقتصادية. لا سيما ما يتعلق بتنمية الصادرات ومحاربة البيروقراطية والرفع من القدرة الشرائية.

كما وصف لقاءه برئيس الجمهورية، رفقة وفد عن مجلس تجديد الإقتصاد الجزائري، بـ”المثمر”. أشار كمال مولى، إلى أنه تم تناول القدرة الشرائية للمواطن، التي تعد موضوعا محل اهتمام كبير لرئيس الجمهورية. وكذا الآليات المتخذة للرفع من تحسينها. وكذلك خلق مناصب شغل جديدة”.

كما تم التطرق لمجال التصدير الذي وصفه مولى بـ”لب الموضوع”. مذكرا بمنتدى التصدير المنظم منذ ثلاثة أسابيع من طرف مجلس التجديد الإقتصاد الجزائري. والذي شارك فيه حوالي 300 متعامل اقتصادي، والذي “كلل بالنجاح”.

وذكر كمال مولى، بأن مخرجات هذا المنتدى تمثلت في حوالي 30 بندا. من بينها هدف الوصول إلى 30 مليار دولار من الصادرات خارج المحروقات مع آفاق سنة 2030.