كمال مولى: خروج الجزائر من القائمة الرمادية لمجموعة (GAFI) إشارة إيجابية للاقتصاد الوطني

أكد رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري (CREA)، كمال مولى، أن خروج الجزائر من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (GAFI) يشكل مرحلة مهمة بالنسبة لبلادنا وإشارة إيجابية للاقتصاد الوطني.

وفي تصريح له عقب الإعلان عن خروج الجزائر من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (GAFI)، قال كمال مولى “إنّ خروج الجزائر من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (GAFI) يشكل مرحلة مهمة بالنسبة لبلادنا وإشارة إيجابية للاقتصاد الوطني”.

كما أكد أن هذا القرار يأتي تكريسًا للجهود المبذولة من أجل تعزيز الشفافية المالية، وتحسين الحوكمة، وتقريب النظام المالي الجزائري من المعايير الدولية.

هذا وأبرز رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري (CREA) أن هذا التقدم يمثل عامل ثقة إضافيًا، بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين والشركاء الدوليين.

مضيفا أن هذا الانجاز، سيساهم في تعزيز جاذبية الجزائر، وتسهيل المبادلات الاقتصادية، وخلق بيئة أكثر ملائمة للاستثمار.

مشيرا إلى أن هذه الخطوة تشجع جميع الفاعلين الاقتصاديين على مواصلة جهودهم من أجل مرافقة التحول الاقتصادي. للبلاد وترسيخ نمو مستدام قائم على الثقة، والتنافسية، وخلق القيمة.

وفي الختام، جدد مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري (CREA) إلتزامه بالمساهمة، إلى جانب السلطات العمومية وجميع القوى الاقتصادية الوطنية، في بناء اقتصاد أكثر قوة وانفتاحًا واندماجًا بشكل أكبر في محيطه الدولي.

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