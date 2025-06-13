كمال مولى يجتمع مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية

عقد مجلس التجديد الإقتصادي الجزائري CREA، ممثلاً برئيسه كمال مولى، لقاء عمل، مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية OIT، على هامش مؤتمر العمل الدولي الـ 113 بجنيف.

وتمحورت المحادثات حول دور أرباب العمل الجزائريين في دعم مسار التنمية الإقتصادية، وتعزيز ركائز العقد الاجتماعي في البلاد.

وخلال هذا اللقاء، عبر كمال مولى عن تهانيه للمدير العام على جودة تقريره. وعلى مبادرته ودعمه لتعديل وضع دولة فلسطين داخل منظمة العمل الدولية.

ومن جهته، أشاد المدير العام بجهود مجلس التجديد الإقتصادي الجزائري CREA. مثمناً المبادرات العملية التي تم تنفيذها بنجاح لتعزيز الحوار الاجتماعي، وداعياً إلى مواصلة هذه الديناميكية البناءة.