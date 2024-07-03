كمال مولى يستقبل نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة “مينا”

استقبل كمال مولى وأعضاء المكتب التنفيذي لمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري CREA، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (مينا), عصمان ديون, والوفد المرافق له .

وحسب بيان مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، فقد ركزت المناقشات على إصلاحات المالية العمومية الرامية الى الاستفاد الأمثل من موارد الميزانية و التنويع الاقتصادي و تثمين الصادرات خارج المحروقات والانتقال الطاقوي .

وأكد كمال مولى بأن الإصلاحات التي بادرت بها الحكومة عززت الثقة في البيئة الاقتصادية و كان لها تأثير إيجابي للغاية على مناخ الأعمال و هذا ما يفسر الزيادة الكبيرة في الاستثمار لاسيما في القطاع الخاص و في جميع المجالات من الزراعة الى الصناعة .

ومن جهته، أشار عصمان ديون الى بروز جيل جديد من رواد الأعمال في افريقيا بما في ذلك الجزائر بحيث يدرك رجال الأعمال التطورات العالمية ويتمتعون بقدرة كبيرة على التكيف مؤكدا بأن قادة الأعمال الجزائريين يستثمرون بحماس في الديناميكيات الاقتصادية للبلاد.

كما عبر عصمان ديون عن أسفه كون إمكانات وديناميكية الجزائر لا تزال غير معروفة على المستوى الدولي مؤكدا بأن البنك الدولي مستعد لدعم تدويل الشركات الجزائرية.