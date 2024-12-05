كمال مولى يشارك في افتتاح المنتدى الاقتصادي الجزائري الجنوب إفريقي

شارك كمال مولى في مراسم افتتاح المنتدى الاقتصادي الجزائري الجنوب إفريقي من طرف وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات. بالتنسيق مع مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري CREA، تحت شعار “من أجل شراكة دائمة ومنتجة “.

وحسب بيان مجلس التجديد الاقتصادي، فإن العلاقات التي تجمع بين الجزائر وجنوب إفريقيا قوية، وتقوم على قيم مشتركة مثل الحرية وحق الشعوب في تقرير مصيرها ومعاً.

وأضاف البيان أنه “مع انضمام البلدين إلى مبادرة التجارة الموجهة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF). أتيحت اليوم فرصة لتعزيز التبادل التجاري وتحسين نوعيته بما يخدم تطلعات شعوبنا”.

كما أن توسيع الأسواق الإقليمية يعدّ خطوة هامة نحو دعم المنتجين والمستهلكين الأفارقة، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول القارة.

وفي ظل التحولات العالمية الحالية، حيث أصبح من الضروري أن نعمل معاً على تحفيز اقتصاداتنا الوطنية. من خلال خلق فرص استثمارية جديدة، وابتكار طرق فعالة لتكامل مواردنا، وذلك لتحقيق نمو مستدام وشامل.

وتم عقد جلسات B2B بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين ونظرائهم من جنوب إفريقيا.