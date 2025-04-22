كمال مولى يشارك في فعاليات أشغال منتدى الأعمال الجزائري الروسي

شارك كمال مولى، رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري (CREA)، في فعاليات منتدى الأعمال الجزائري-الروسي، الذي نظمته الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة (CACI) بدار الجزائر “صافكس”.

وأكد مولى، بالمناسبة، حرص مجلس التجديد الاقتصادي على تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجزائر وروسيا. مشددًا على أهمية بناء شراكات استراتيجية تخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وأوضح أن هناك إمكانيات كبيرة للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والروس للتوجه معًا نحو الأسواق الخارجية. من خلال تحالف صناعي يقوم على مبدأ التصنيع المشترك. وبيّن أن هذا التصنيع يمكن أن يتم عبر مرحلتين، الأولى في بلد والثانية في البلد الآخر. للوصول إلى منتج نهائي موجه ليس فقط للسوق المحلية، وإنما أيضًا للأسواق العالمية.