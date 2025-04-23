كمال مولى يلتقي المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج في المفوضية الأوروبية ستيفانو سانينو

إلتقى رئيس مجلس التجديد الإقتصادي الجزائري CREA كمال مولى وأعضاء مكتبه التنفيذي بالمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج في المفوضية الأوروبية ستيفانو سانينو.

وحسب بيان مجلس الـ CREA اللقاء جرى بحضور سفير الإتحاد الأوروبي في الجزائر دييغو ميادو باسكوا .

وتمحور اللقاء حول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية و مناخ الأعمال خاصة فيما يتعلق بجانب الإستثمار والإنتاج المشترك .

كما أكد المجلس بأنه سيرافق المستثمرين الأوروبيين في اطار علاقة شراكة رابح / رابح .