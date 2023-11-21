كمال مولى: يمكن للجزائر وتركيا القيام بعمل أفضل في ما يخص الإستثمارات في قطاعات استراتيجية

أكد رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى، اليوم الثلاثاء، انه بالنظر للسياق الدولي الحالي يمكن للجزائر وتركيا ان يقوما بعمل افضل في ما يخص الاستثمارات في قطاعات استراتيجية.

وجاءت كلمة كمال مولى، على هامش افتتاح اشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري_التركي بالمركز الدولي للمؤتمرات.

وأضاف نفس المتحدث، ان المنتدى هذا الاقتصادي الى تحديد قطاعات الانشطة التي توفق افاقا جديدة للتعاون وتعزيز الروابط الاقتصادية بين المتعاملين الاقتصاديين في كلا البلدين.

واوضح كمال مولى ان هناك الاف الشركات التركية في الجزائر وهي جزء من النسيج الاقتصادي الجزائري.

مشيرا الى ان قدرة البلدين الجماعية للنجاح حقيقية ويمكن ان تنمو بشكل كبير في المستقبل.

وأكد رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، ان مناخ الاعمال في الجزائر تحسن بشكل ملحوظ ويستمر بالتحسن يوما بعد يوم.

ودلك بفضل عزيمة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وبفضل الاصلاحات الهيكلية التي قامت بها الحكومة الجزائرية.

وأشرف رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان،مساء اليوم، رفقة الوزير الأول نذير العرباوي على افتتاح أشغال المنتدى الإقتصادي الجزائري – التركي.

ويعتبر هذا المنتدى فرصة للمتعاملين الاقتصاديين ورجال الأعمال الجزائريين والأتراك لبحث فرص الشراكة وآفاق الاستثمار بين البلدين.