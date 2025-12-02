كمال مولى يُشارك في أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري البيلاروسي

شارك رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، في أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري البيلاروسي، المنعقد بالجزائر العاصمة، والذي أشرفت على افتتاحه وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية. آمال عبد اللطيف، رفقة وزير مكافحة الاحتكار وتنظيم التجارة لجمهورية بيلاروسيا، أرتر كاربوفييش.

وقد شكّل هذا المنتدى محطة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث تم خلاله استعراض فرص الشراكة المتاحة. وتبادل الرؤى حول آليات ترقية المبادلات التجارية. وفتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك، خاصة في القطاعات التي تتقاطع فيها الخبرة البيلاروسية مع الأولويات الاقتصادية للجزائر.

كما شارك مولى في المحادثات التي جمعت الوزيرين، حيث تطرق مع أرتر كاربوفييش وزير مكافحة الاحتكار وتنظيم التجارة لجمهورية بيلاروسيا سبل دفع التعاون الاقتصادي بين المؤسسات الجزائرية والبيلاروسية. وتعزيز الربط المباشر بين المتعاملين، إضافة إلى بحث فرص إنشاء مشاريع مشتركة.