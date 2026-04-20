كمال مولى يُشارك في ملتقى وطني حول تحسين مناخ الأعمال وتنظيم السوق

شارك اليوم رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، في أشغال اللقاء الوطني الموسوم بـ”تحسين مناخ الأعمال وتنظيم السوق الوطنية: بين الضمانات الممنوحة للمؤسسات وتعزيز حماية المستهلك”، المنظم بالجزائر العاصمة بدعوة كريمة من وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية.

وحسب بيان للوكالة، شكّل هذا اللقاء فضاءً للحوار وتبادل الرؤى بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين. حول سبل تحسين مناخ الأعمال وتعزيز فعالية تنظيم السوق الوطنية. بما يضمن التوازن بين دعم المؤسسات الاقتصادية وترقية آليات حماية المستهلك.

وجمع هذا اللقاء عددًا من المسؤولين وممثلي الهيئات الاقتصادية والمؤسسات الوطنية. من بينهم مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون الاقتصادية. ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ووزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات.

إلى جانب المدير العام للجمارك، والمدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، والمدير العام للخزينة والمحاسبة، ونواب البرلمان بغرفتيه، والمفوض العام للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية (ABEF)، إضافة إلى رؤساء المجمعات والمؤسسات الاقتصادية وممثلي القطاعات الوزارية والهيئات العمومية والجمعيات المهنية وجمعيات حماية المستهلك.