كمال مولى يهنئ الرئيس تبون بعهدة رئاسية جديدة 

عقب الإعلان عن النتائج الأولية المؤقتة للإنتخابات الرئاسية هنأ كمال مولى رئيس المجلس التجديد الإقتصادي الجزائري الرئيس عبد المجيد تبون بفوزه بعهدة رئاسية جديدة.

وفي بيان لذات المجلس أكد ان الرئيس تبون أعطى دفعة جديدة لتنمية الإقتصاد خلال عهدته الاولى والتي تجلت من خلال معدل نمو 4.6 بالمائة وكذا إرتفاع في قمة الصادرات خارج قطاع المحروقات مع إرتفاع في عدد المشايع الإستثمارية.

كماعبر المجلس عن قناعته من أن العهدة الجديدة للرئيس تبون ستفتح آفاقا إقتصادية جديدة من شأنها تعزيز الإنجازات الاولى وتطوير أخرى في قطاعات جديدة.

هذا واكد المجلس إلتزامه لاعمل من أجل الجزائر قوية إقتصاديا.