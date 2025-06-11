كمال مولى يُثمّن قرار تغيير وضع فلسطين داخل منظمة العمل الدولية

ثمّن رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى الموقف النبيل والداعم للعدالة من خلال التصويت لصالح فلسطين في الجلسة العامة للدورة الـ113 لمؤتمر العمل الدولي.

وفي كلمة ألقاها كمال مولى، ممثلا لرجال الأعمال الجزائريين بالمناسبة، حيّا الـ386 مندوباً الذين صوّتوا لصالح فلسطين، مثمّناً هذا الموقف النبيل والداعم للعدالة.

وإعتبر مولى هذه الخطوة التاريخية أنها تمهد لخطوات أخرى قادمة لتحقيق العدالة للعمال ورجال الأعمال الفلسطنيين.

وصوّت 386 مندوباً لدعم قرار تغيير وضع فلسطين داخل منظمة العمل الدولية.

كما ركز مولى على ضرورة احترام الحقوق وتطبيقها على الجميع دون تمييز، في عالم أصبح فيه قانون القوة هو السائد بدلاً من قوة القانون.

وفي الختام، أكّد مولى على أهمية توحيد الجهود بين العمال ورجال الأعمال، والعمل معاً كفريق واحد من أجل تنفيذ العقد الاجتماعي.