كمغاتي: “نسعى للفوز في مباراة السبت المقبل قبل التنقل إلى مصر”

أكد لاعب اتحاد العاصمة، درامان كمغاتي، عزمه رفقة زملائه على تحقيق الفوز في مباراة ذهاب نهائي كأس الكونفقيدرالية، قبل تنقلهم إلى مصر، لخوض لقاء العودة.

وصرح لاعب الاتحاد، كماغاتي، في هذا الخصوص: “نحضر لنهائي كأس الكونفيدرالية في أريحية، وبحماس”.

كما أضاف: “نسعى لتقديم أفضل ما لدينا في مباراة السبت المقبل، لتحقيق الفوز الاول، قبل التنقل إلى مصر”.

يذكر أن اتحاد العاصمة، سيواجه يوم السبت المقبل، بملعب “5 جويلية”، الضيف نادي الزمالك، برسم لقاء الذهاب من نهائي كأس الكونفيدرالية.