كم دقيقة يجب أن يعمل الجزائري لدفع ثمن فنجان قهوة؟

في مؤشر جديد لأسعار السلع والخدمات في جميع أنحاء العالم، أراد محللو Picodi. الكشف عن عدد الدقائق التي يتعين على الموظف العادي العمل فيها لدفع ثمن فنجان من القهوة.

لتحديد سعر فنجان من القهوة ، أخذ الباحثون قيمة الكابتشينو ، وفقًا لبيانات من منصة numbeo.com. حيث يراقب المستخدمون حول العالم أسعار المنتجات.

تم حساب وقت العمل لشراء فنجان قهوة بناءً على متوسط ​​الأجور التي جمعتها منصة Picodi من مواقع مكاتب الإحصاء أو الوزارات. أو المؤسسات المحلية الأخرى. مع ما سبق ، تم وضع تصنيف يغطي 102 دولة.

في إسبانيا ، يبلغ متوسط ​​سعر فنجان الكابتشينو 1.71 يورو ، وهو ما يعادل 13 دقيقة من العمل للإسباني. الذي يتقاضى متوسط ​​الراتب المحلي. وهذا ما يضع إسبانيا في المركز 17 في الترتيب.

يحتاج الإيطاليون والألمان والفرنسيون إلى وقت أقل ، 11 و 11 و 12 دقيقة على التوالي. ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الدقائق في البرتغال (14 دقيقة) ورومانيا (23 دقيقة) واليونان (32 دقيقة).

ماذا عن الجزائر؟

وفقًا لبيكودي ، من بين البلدان المشمولة في هذه الدراسة ، فإن سكان الدنمارك (5.08 يورو) وهونغ كونغ (5.06 يورو). وقطر (5.05 يورو) هم الذين يدفعون أكثر مقابل القهوة.

من ناحية أخرى ، تمتلك الجزائر (0.58 يورو) وتونس (0.70 يورو) وأوكرانيا (1.07 يورو) حيث تعتبر الجزائر الأقل سعرا بمعدل عمل يعادل 7 دقائق.

على النقيض من ذلك ، كانت سريلانكا وإندونيسيا ونيجيريا في أسفل هذا الترتيب.

في نيجيريا، عليك أن تعمل أكثر من ساعتين لتتمكن من شراء كوب من الكابتشينو. في إندونيسيا ، ساعة و 35 دقيقة، وفي سريلانكا ، ما يزيد قليلاً عن 1.5 ساعة.