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قناة النهار

كم يتحدث الجزائري من دقيقة في الهاتف خلال يوم واحد؟

بقلم قناة النهار
كم يتحدث الجزائري من دقيقة في الهاتف خلال يوم واحد؟
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كم يتحدث الجزائري من دقيقة في الهاتف خلال يوم واحد؟

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رابط دائم : https://nhar.tv/1guhZ
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