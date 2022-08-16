قناة النهار كم يتحدث الجزائري من دقيقة في الهاتف خلال يوم واحد؟ بقلم قناة النهار نشر في 16 أوت 2022 - 16:54 شارك غرِّد أرسل 46 0 كم يتحدث الجزائري من دقيقة في الهاتف خلال يوم واحد؟ إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/1guhZ اقرأ أيضا جماعات محلية: الديموقراطية التشاركية والمداولات..مصطلحات غريبة لدى المواطن قناة النهار 04 أوت جيجل : عائلة دحماني تناشد المحسنين وذوي القلوب الرحيمة لمساعدة إبنها على العلاج قناة النهار 01 أوت تبون يتعهد برفع منحة البطالة..علاوة على الإلتزام بسياسة الدعم الإجتماعي قناة النهار 01 أوت بحر مضطرب على السواحل الوطنية إلى غاية الخميس قناة النهار 14 أوت مداهمات أمنية مشتركة لمحــاربة ظاهرة الإستغلال غير الشرعي للشواطئ بعنابة قناة النهار 07 أوت أسعار التصديرة تمزق جيب العروسة قناة النهار 04 أوت الطفل الفلســطيني وائل البسيوني صاحب أغنية "سمونا جزائسطين" يسجد لحظة وصوله إلى الجزائر قناة النهار 03 أوت الرئيس تبون يترأس حفل تكريمي على شرف عائلات شهداء الواجب الوطني قناة النهار 04 أوت مستغانم : عائلة بن عائشة تناشد المحسنين لتكثيف الجهود والبحث عن إبنها المفقود قناة النهار 05 أوت صريح جدا: راتب شهر جويلية..هكذا أنفقه الجزائريون قناة النهار 03 أوت