كناباست تؤجل الإضراب

اعلن المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية “كناباست”، عن تأجيل الإضراب المقرر يومي 25 و26 جانفي. وهذا بصيغته المتجددة أسبوعيا ولمدة يومين إلى إشعار لاحق.

كما تم تأجيل مواعيد عقد الجمعيات العامة، والمجالس الولائية على فترة يحدد تاريخها لاحقا. في حين تم التمسك بمواصلة مقاطعة صب النقاط “التقييم المستمر-الفروض-الامتحانات”.

وجاء قرار “كناباست” بتأجيل الإضراب، نظرا للوضع الصحي والإجتماعي الذي تعرفه البلاد، على غرار ارتفاع حالات كورونا وتعليق الدراسة. كما طالب المجلس، بالاستغلال الأنجع والفعال لفترة تعليق الدراسة بتعقيم المؤسسات التربوية وتطهيرها مع العمل على توفير المستلزمات والوسائل الصحية. إضافة إلى افتكاك مناصب مالية جديدة للتوظيف لأجل انجاح تطبيق البروتوكالات الوقائية الصحية. وتسخير وحدات الكشف والمتابعة للمرافقة الطبية الصحية بتوفير اختبارات الكشف التشخيصي الفيروسي وبصفة مجانية لكافة أفراج الجماعة التربوية.

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وقرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تعليق الدراسة لمدة 10 أيام في الأطوار التعليمية الثلاث، ابتداء من الخميس 20 جانفي.

وحسب بيان مصالح رئاسة الجمهورية القرار جاء بعد الإجتماع الإستثنائي الذي ترأسه اليوم الرئيس تبون، لتقييم الوضع الوبائي في البلاد. وذلك بحضور أعضاء اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا، الوزير الأول وزير المالية، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، وعدد من أعضاء الحكومة، ومسؤولي الأجهزة الأمنية.

و اوضح بيان الوزارة أنه خلال مدة تعليق الدارسة فإن العمل يتواصل بالنسبة للأساتذة والطواقم التربوية والعمال. وذلك لإنجاز مختلف الأعمال المبرمجة سيما ما تعلق بالأعمال المالية والإدارية وكذا كل العمليات الأخرى مع التأكيد على الاحترام الصارم للبروتوكول الوقائي الصحي في مختلف مراحله. هذا الّامر الذي اعتبره كناباست، مثير للاستياء ميدانيا ومستفز، محملا إياها مسؤولية تباعيته.

كما قررت الوزارة تنظيم حملة رابعة للتلقيح للمراحل التعليمية الثلاثة ضد فيروس كورونا. وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة ابتداء من يوم الأحد المقبل إلى غاية الخميس 27 جانفي.