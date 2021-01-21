“كناب”.. اطلاق خدمات الصيرفة الاسلامية بـ7 ولايات جديدة

وضع البنك الوطني للتوفير والاحتياط “كناب”، شباكا للصيرفة الإسلامية، على مستوى وكالاته في سبع ولايات جديدة عبر الوطن.

ونشر بنك “كناب” في بيان له، أن الولايات المعنية هي كل من الجلفة، خنشلة، وبرج بوعريريج، سطيف، جيجل، تيسمسليت والوادي.

وأضاف البيان، أنه تم إنشاء الاثنين الفارط، على مستوى الوكالات التابعة لهذه المناطق شبابيك للصيرفة الاسلامية.

وفي ذات السياق، دعا البنك الوطني للتوفير والاحتياط زبائنه للتقرب من الوكالات للاستفادة من منتجات الصيرفة الاسلامية.

وتجدر الإشارة، إلى أن في 13 جانفي، تم فتح شبابيك للصيرفة الاسلامية من طرف كناب بكل من ولايات سعيدة وتيبازة.

إضافة إلى تيزي وزو، وسكيكدة، الأغواط، باتنة، وغرداية، ميلة، تلمسان، سيدي بلعباس، بومرداس والبليدة، والجزائر العاصمة.

وأقدم البنك منذ نهاية ديسمبر 2020 على وضع شبابيك للصيرفة الإسلامية بكل من ولايات البويرة، مسيلة، عين تموشنت، قسنطينة.

إضافة إلى أم البواقي، بسكرة، الجزائر العاصمة (سعيد حمدين)، وبجاية، بالإضافة إلى وكالة تعمل بصفة كلية بالصيرفة الاسلامية في اسطاوالي.