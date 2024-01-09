كناب-بنك.. الشروع في بيع 4000 مسكن ومحل تجاري

أعلن المدير العام لـ”كناب بنك” سمير تامبرابط، عن الشروع خلال السداسي الأول من السنة الجارية في عملية بيع 2000 مسكن. وكذا 2000 محل تجاري عبر الوطن.

وأشار المتحدث، إلى أن مؤسسته البنكية أطلقت خلال السنة الماضية منصة رقمية جديدة “كناب ماركات”. والتي تتيح للبنك بيع السكنات مباشرة عبر الانترنت وتندرج في إطار إستراتيجية البنك لتحديث ورقمنة خدماته. بهدف تحسين جودة الخدمات.

كما سيقوم الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط قريبا بتغيير حوالي 4 مليون دفتر توفير لدى “بريد الجزائر” إلى بطاقات مغناطيسية. وذلك في إطار اتفاقية مبرمة ما بين الطرفين، وفق نفس المصدر.

وأبرز بأن كناب ـ بنك يحصي حاليا 1.6 مليون بطاقة للسحب تخص كل المعاملات البنكية. مضيفا أن ذات المؤسسة البنكية تحصي حاليا 9 ملايين زبون.

وذكر تامبرابط، أن مؤسسته البنكية أطلقت خلال نهاية ديسمبر الماضي تطبيق جديد يتيح للزبون أخذ موعد عن بعد واختياره للوكالة التي يرغب التعامل معها. فضلا على إطلاق تطبيق “كناب كوناكت” عبر الهاتف الذكي. والتي تتيح القيام بعمليات الدفع الالكتروني.

كما أعلن عن فتح “كناب بنك” خلال السنة الجارية وكالات بنكية جديدة على المستوى الوطني.