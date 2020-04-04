كناب بنك ترفع قيمة الأموال التي يمكن سحبها في أسبوع

وضعت مصالح الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط”كناب بنك” جملة من التدابير لفائدة زبانها تتعلق بتحديد المبالغ المالية التي يمكن سحبها سواء كان ذلك عبر بطاقة الادخار أو البطاقات مابين البنكية الكلاسيكية او الذهبية.

وقالت بهية قاسيوي المكلفة بالتسويق والاتصال على مستوى البنك في تصريح خصت به”النهار أونلاين” بأنه وفي إطار الاجراءات الوقائية من فيروس كورونا كوفيد 19 أ، وتفاديا للاحتكاك وتسجيل طوابير على مستوى الوكالات التابعة للبنك، فقد تقرر رفع قيمة المبالغ المالية التي يمكن للزبون ان يسحبها في ظرف أسبوع، حيث يمكن للزبون باستعمال بطاقته للادخار أن يسحب عشرين ألف دينار خلال اسبوع، اما باستعمال البطاقة مابين البنكية “،cib” فيمكنه -تضيف المتحدثة- سحب خمسين الف دينار ودفع مائة ألف دينار وهذا خلال أسبوع،

وبشان البطاقة مابين البنكية الذهبية، قالت مديرة التسويق والاتصال بأن السحب في ظرف أسبوع دائما يكون بثمانين ألف دينار اما الدفع فقد تم رفع سقفه الى مائة وخمسين ألف دينار أي خمسة عشر مليون سنتيم.

واكدت بهية قاسيوي، بان الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط يطمئن زباىنه ويوكد على وفرة السيولة المالية وان البطاقات البنكية الكلاسيكية والذهبية يتم شحنهم ماليا بصفة مستمرة. وأشارت إلى انه ومنذ تفشي وباء كورونا فقد تم انخاذ عدة تدابير وقائية لحماية زباىنها وأعوانها على مستوى الوكالات على حد سواء.