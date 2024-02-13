كناب-بنك.. قرض يسمح بإقتناء وتركيب “Chauffage central”

أطلق الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط-بنك (كناب-بنك) منتوجا جديدا يسمح للمواطنين بالاستفادة من تمويل لاقتناء وتركيب أنظمة التدفئة المركزية بمنازلهم. حسبما أفاد به بيان للبنك.

وأوضح البنك، أن هذا المنتوج الجديد الذي يسوق تحت اسم “طمأنينة” جاء “استجابة لحاجيات المواطنين في مجال الأمن والراحة المنزلية”.

وحسب كناب-بنك فإن هذا المنتوج عبارة عن تمويل لاقتناء وتركيب أنظمة التدفئة المركزية من طرف محترفين. مما يضمن للمواطنين السلامة والراحة في منازلهم.

وتتمثل المزايا الرئيسية لقرض “طمأنينة” في تمويل قد يصل إلى 400 ألف دج. مع مدة تسديد تصل إلى 48 شهرا ونسبة فائدة تنافسية تقدر بـ 4 % وتكاليف الملف المقدرة بـ 00.00 دج ودون ضمان، حسب ذات البيان.

وفي هذا الخصوص، أوضح البنك العمومي أنه باختيار قرض “طمأنينة” سيستفيد الزبائن من “حل تمويلي مناسب يسمح لهم بقضاء فصل الشتاء في راحة تامة”.

وعليه، دعا البنك الزبائن إلى اغتنام هذه الفرصة والتقرب من وكالاته للمزيد من المعلومات.