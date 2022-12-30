“كناب-بنك” و “بريد الجزائر” يوقعان إتفاقية لرقمنة الخدمات البنكية

وقّع البنك الوطني للتوفير والإحتياط “كناب-بنك” و”مؤسسة بريد الجزائر”، على إتفاقية إطار ترمي إلى رقمنة الخدمات البنكية سواء تلك الموجهة للبنوك أو الممنوحة للمواطنين.

وتم التوقيع على الإتفاقية الإطار من طرف المدير العام لكناب-بنك سمير تمرابط. و المدير العام لبريد الجزائر لؤي زيدي خلال حفل نظم بمقر وزارة المالية بحضور وزير المالية براهيم جمال كسالي. بالإضافة كذلك إلى وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كريم بيبي تريكي. وإطارات من الوزارتين وبريد الجزائر وبنك التوفير والاحتياط.

كما تشمل الإتفاقية العديد من محاور الشراكة. لا سيما إستبدال أكثر من 4.4 مليون دفتر توفير لزبائن “كناب-بنك” تسيره بريد الجزائر ببطاقات بنكية. يمكن إستعمالها على مستوى كافة الموزعات الآلية للبنوك و مراكز البريد.

كما تمكن هذه الاتفاقية من القيام بالاقتطاعات المباشرة من الحسابات البريدية الجارية. من خلال تفعيل خدمة مسح الحسابات الجارية. والتي تسهل تحصيل القروض الممنوحة من طرف “كناب-بنك” لزبائن بريد الجزائر. ناهيك على تعزيز تبادل المعلومات بين المؤسستين حسب احتياجاتهما في اطار شراكة استراتيجية.

وأشار وزير المالية خلال كلمة له بمناسبة توقيع الإتفاقية الإطار إلى أن هذه الخطوة تندرج ضمن استكمال مسار رقمنة القطاع البنكي بهدف تحسين جودة الخدمات التي يقدمها. مؤكدا على ضرورة تسريع عملية رقمنة قطاع المالية خاصة البنوك والتأمينات.

وقال بيبي تريكي، وزير البريد أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي تجسيدا لسياسة الحكومة الرامية إلى ترقية الشمول المالي كونه يمثل محورا هاما في برنامج الحكومة. مشيرا إلى أن هذه الإتفاقية ستحسن الخدمة العمومية لفائدة كل المواطنين الذين يساهمون اليوم في بناء الاقتصاد الوطني من خلال الإدخار. مع تعزيز التعاون بين وزارتي المالية والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.

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