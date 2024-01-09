كناب-بنك يطلق صيغ  تمويلات جديدة !

يطلق، قريبا الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط “بنك”، صيغة جديدة تخص تمويل العتاد الفلاحي.

وأوضح المدير العام لذات المؤسسة المالية، سمير تامبرابط، خلال تصريح صحفي على هامش إشرافه على مراسم تدشين وكالة جديدة لكناب ـ بنك بشارع “الأمير خالد” بوسط مدينة معسكر أن الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط-بنك سيطلق “قريبا” صيغة جديدة تخص تمويل العتاد الفلاحي كمرحلة أولى ضمن برنامج استراتيجي مسطر من قبل هذه المؤسسة البنكية والممتد لثلاث سنوات.

ومن جهة أخرى، كشف ذات المسؤول أن كناب سيدخل مع نهاية السنة الجارية في عمليات لتمويل التجارة الخارجية.

كما ذكر أن الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، يغطي حاليا 70 بالمائة من عمليات تمويل النشاط العقاري على المستوى الوطني. والذي يستهدف الأفراد والمرقين.