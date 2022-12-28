”كناب-بنك” يفتتح اليوم 13 شباكا جديدا خاصا بالصيرفة الإسلامية

سيطلق الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط ”كناب-بنك”، اليوم الأربعاء، في إطار توسيع شبكة توزيعه. 13 شباكا جديدا خاصا بالصيرفة الاسلامية على مستوى وكالاته.

وحسبما أشار إليه بيان للبنك العمومي، فإن هذه الشبابيك ستفتتح على مستوى وكالات عين ولمان ولاية سطيف. وندرومة وايمامة وتلمسان ولاية تلمسان. بالإضافة كذلك إلى عنابة، والطارف، والأبيار وسيدي يحيى القبة وشراقة والعاشور بالجزائر العاصمة. ومازونة غليزان، وسور الغزلان البويرة.

وأوضح ذات المصدر، أن فتح هذه الشبابيك يضاف إلى تلك الشبابيك الميدانية التي دخلت الخدمة منذ نوفمبر 2020. وسيسمح للبنك ببلوغ 81 شباكا للصيرفة الاسلامية، موزعة على التراب الوطني، وتغطي 44 ولاية.