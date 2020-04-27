“كناب بنك” يمدد ساعات عمل وكالاته الى الثالثة زوالا باستثناء البليدة

مدد الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط”كناب بنك” ساعات العمل على مستوى وكالاته بعد تخفيف السلطات من إجراءات الحجر الصحي.

وقالت بهية قاسيوي، مسؤولة الاتصال والتسويق على مستوى البنك في تصريح خصت به”النهار أونلاين”، بأن ساعات العمل على مستوى الوكالات التابعة للبنك وبعد تمديد فترة الحجر الصحي منذ حلول شهر رمضان الفضيل، اصبحت من الساعة الثامنة والنصف صباحا والى غاية الثالثة زوالا.

أما بشان الوكالات النشطة على مستوى البليدة باعتبارها منطقة موبوءة بكورونا فايروس كوفيد 19، وبما ان الحجر الصحي فيها يبدأ على الساعة الثانية زوالا، فإن فتح أبواب وكالات “كناب بنك” يكون من الساعة الثامنة والنصف صباحا والى غاية منتصف النهار.