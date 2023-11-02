كناب بنك يُطلق بوابة إلكترونية ومنصة رقمية

أعلن الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط “كناب-بنك” عن إطلاق بوابة إلكترونية جديدة ومنصة رقمية لطلبات التمويل.

وجاء في بيان للبنك العمومي، اليوم الخميس: “بمناسبة اليوم العالمي للتوفير. يكشف كناب-بنك عن بوابته الإلكترونية ومنصته الرقمية الجديدتين. لطلبات التمويل من أجل تجربة بنكية إلكترونية عصرية ومحسنة”.

وصمم الموقع الإلكتروني www.cnepbanque.dz ليكون “أكثر ديناميكية وتفاعلية” من خلال تقديم وظائف جديدة.

و يتعلق الأمر, ب”واجهة مستخدم عصرية مع تصميم راق من أجل تصفح أكثر سلاسة. وعرض كامل لعروض ومنتجات البنك مع قائمة تتضمن عدة أقسام. لتسهيل الوصول إلى العروض المخصصة للزبائن من الأفراد والمهنيين والمؤسسات”.

وأوضح أن “البوابة الإلكترونية الجديدة تضمن خدمة مساعدة الزبائن على مدار اليوم وطيلة أيام الأسبوع. للإجابة على أسئلة الزبائن والمواطنين في ظل أمن معزز بفضل البروتوكولات المتقدمة لحماية بيانات الزبائن”.

كما أطلقت المؤسسة المالية خدمة طلب التمويل عن بعد حيث يمكن الوصول إليها عبر الموقع الإلكتروني الجديد. وهذا الحل المصمم خصيصا والسريع والآمن يجعل عملية طلب القرض أسهل وفي متناول الجميع.